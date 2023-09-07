СБУ разоблачила в Днепропетровской и Херсонской областях организаторов схемы, которые продавали оружие из деоккупированных территорий

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что подозреваемые пытались продать оружие, добытое в местах бывших боестолкновений на территории деоккупированных районов. Правоохранители изъяли у задержанных взрывчатку, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства.



СБУ установила, что организаторы хотели продать российский автоматический карабин АК-12 почти за 60 тысяч гривен, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тысячи гривен. Мужчины подыскивали своих клиентов из-за собственных связей среди представителей криминальной среды.

Задержание на Днепропетровщине

По словам правоохранителей, подозреваемый подготовил к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения.



Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, где нашли:

ручной пулемет Калашникова;

2 автомата: АК-12 и АК-74;

8 гранатометных выстрелов;

9 боевых гранат;

взрывчатые вещества с детонатором;

более 1 тыс. патронов разного калибра.

Кроме того, из тайника задержанного изъяли более 40 артиллерийских снарядов

Задержание в Херсонской области

Подозреваемый из Херсонской области пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа "РШГ-2".



Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:

гранаты РГД-5;

гранатометные выстрелы;

патроны калибра 5,45.

На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.