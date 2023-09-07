СБУ разоблачила в Днепропетровской и Херсонской областях организаторов схемы, которые продавали оружие из деоккупированных территорий
Правоохранители задержали двух организаторов подпольных каналов в Днепропетровской и Херсонской областях, продававших оружие из деоккупированных районов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что подозреваемые пытались продать оружие, добытое в местах бывших боестолкновений на территории деоккупированных районов. Правоохранители изъяли у задержанных взрывчатку, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства.
СБУ установила, что организаторы хотели продать российский автоматический карабин АК-12 почти за 60 тысяч гривен, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тысячи гривен. Мужчины подыскивали своих клиентов из-за собственных связей среди представителей криминальной среды.
Задержание на Днепропетровщине
По словам правоохранителей, подозреваемый подготовил к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения.
Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, где нашли:
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автомата: АК-12 и АК-74;
- 8 гранатометных выстрелов;
- 9 боевых гранат;
- взрывчатые вещества с детонатором;
- более 1 тыс. патронов разного калибра.
Кроме того, из тайника задержанного изъяли более 40 артиллерийских снарядов
Задержание в Херсонской области
Подозреваемый из Херсонской области пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа "РШГ-2".
Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:
- гранаты РГД-5;
- гранатометные выстрелы;
- патроны калибра 5,45.
На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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