СБУ разоблачила украинскую корпорацию, финансировавшую "фонд" террориста Дениса Пушилина

Об этом отчитывалась пресс-служба СБУ в телеграме.

Служба безопасности заблокировала деятельность межрегиональной продовольственной корпорации на Днепропетровщине, финансировавшей террористов "ДНР".

"Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам. По данным СБУ, предприятие перечислило в "бюджет ДНР" более 4 млн в гривневом эквиваленте", - сообщили правоохранители.

Зафиксировано, что корпорация перечисляла средства "фонда" террориста Дениса Пушилина в поддержку оккупационных группировок.

Следствие установило: организатором незаконных действий оказался владелец компании, созданной в начале 2000-х в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией продовольственных товаров в разные регионы Украины.

"В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – на Днепропетровщину", - добавили в пресс-службе.

Другая часть бизнеса все еще оставалась на временно захваченных территориях Украины.

"При этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации. Поставки продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков в офисных помещениях компании и жилье фигурантов дела обнаружили:

финансово-хозяйственную документацию;

черновые записи;

компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности, по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения", - утверждали правоохранители.