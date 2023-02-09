СБУ разоблачила украинскую корпорацию, финансировавшую "фонд" террориста Дениса Пушилина
СБУ разоблачила продовольственную корпорацию на Днепропетровщине, которая финансировала террористов "ДНР", "фонд" Дениса Пушилина
Об этом отчитывалась пресс-служба СБУ в телеграме.
Служба безопасности заблокировала деятельность межрегиональной продовольственной корпорации на Днепропетровщине, финансировавшей террористов "ДНР".
"Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам. По данным СБУ, предприятие перечислило в "бюджет ДНР" более 4 млн в гривневом эквиваленте", - сообщили правоохранители.
Зафиксировано, что корпорация перечисляла средства "фонда" террориста Дениса Пушилина в поддержку оккупационных группировок.
Следствие установило: организатором незаконных действий оказался владелец компании, созданной в начале 2000-х в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией продовольственных товаров в разные регионы Украины.
"В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – на Днепропетровщину", - добавили в пресс-службе.
Другая часть бизнеса все еще оставалась на временно захваченных территориях Украины.
"При этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации. Поставки продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах", - сообщили в СБУ.
В ходе обысков в офисных помещениях компании и жилье фигурантов дела обнаружили:
- финансово-хозяйственную документацию;
- черновые записи;
- компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности, по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения", - утверждали правоохранители.
- Напомним, 9 февраля пресс-служба СБУ также проинформировала, что Служба безопасности сообщила о подозрении в госизмене рабочему Укрзализныци: мужчина корректировал ракетные удары по Киеву и работал на спецслужбу РФ.
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