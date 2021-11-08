СБУ разоблачила участников группировки, которые притворялись работниками спецслужбы и выбивали средства из чиновников
В Сумской области Служба безопасности задержала двух человек, которые использовали фейковые удостоверения работников СБУ, чтобы требовать деньги с чиновников и предпринимателей региона
Об этом сообщает СБУ.
По результатам досудебного расследования, участники группы систематически выбивали средства из чиновников и предпринимателей региона. Они предлагали избежать ответственности за вымышленные правонарушения за денежные взносы.
По информации СБУ, группировка действовала в Сумской области на протяжении нескольких месяцев.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, как участники группы потребовали $12,5 тыс. от чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности за вымышленное правонарушение. Их задержали, когда те получали от потерпевшего часть оговоренной суммы - $5 тыс.
Во время обысков правоохранители СБУ изъяли поддельные удостоверения сотрудников Службы безопасности, $5 тыс., банковские карты, смартфоны и SIM-карты.
Следственные действия по установлению всех лиц, причастных к созданию преступных схем, продолжаются. По ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины возбудили уголовное производство.
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