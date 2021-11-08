СБУ разоблачила участников группировки, которые притворялись работниками спецслужбы и выбивали средства из чиновников

Об этом сообщает СБУ.



По результатам досудебного расследования, участники группы систематически выбивали средства из чиновников и предпринимателей региона. Они предлагали избежать ответственности за вымышленные правонарушения за денежные взносы.



По информации СБУ, группировка действовала в Сумской области на протяжении нескольких месяцев.



Сотрудники спецслужбы задокументировали, как участники группы потребовали $12,5 тыс. от чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности за вымышленное правонарушение. Их задержали, когда те получали от потерпевшего часть оговоренной суммы - $5 тыс.







Во время обысков правоохранители СБУ изъяли поддельные удостоверения сотрудников Службы безопасности, $5 тыс., банковские карты, смартфоны и SIM-карты.







Следственные действия по установлению всех лиц, причастных к созданию преступных схем, продолжаются. По ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины возбудили уголовное производство.

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