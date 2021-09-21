СБУ разоблачила таможенников, "крышевавшихи" контрабанду в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

Установлено, что причастные к схеме чиновники прошли отбор и соответствуют критериям "реформированной таможни".



В СБУ заявили, что они систематически требовали взятки.

Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в таможенном оформлении товаров. В случае отказа, им угрожали препятствиями и затягиванием.

Сам груз таможенники-злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет.



Размер взяток зависел от товаров и их стоимости.

Правоохранители задержали одного из таможенников при получении транша взятки. Всего с предпринимателя требовали $4,5 тыс.

Задокументированы преступления других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.

Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, проводятся обыски.