СБУ разоблачила таможенников, "крышевавшихи" контрабанду в аэропорту "Борисполь"
Служба безопасности Украины пресекла коррупционную схему, которую организовали должностные лица таможенного поста в аэропорту "Борисполь"
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
Установлено, что причастные к схеме чиновники прошли отбор и соответствуют критериям "реформированной таможни".
В СБУ заявили, что они систематически требовали взятки.
Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в таможенном оформлении товаров. В случае отказа, им угрожали препятствиями и затягиванием.
Сам груз таможенники-злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет.
Размер взяток зависел от товаров и их стоимости.
Правоохранители задержали одного из таможенников при получении транша взятки. Всего с предпринимателя требовали $4,5 тыс.
Задокументированы преступления других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.
Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, проводятся обыски.
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