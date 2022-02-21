СБУ разоблачила священника, поддерживавшего "русскую весну", и организатора "референдума" по самостоятельности ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Донетчины и Луганщины.



Бывший настоятель храма УПЦ в Привилле в Луганской области призвал верующих поддерживать оккупантов, разжигал межконфессиональную и межнациональную рознь.



В частности, выступая на антиукраинских митингах в Северодонецке, мужчина одобрял аннексию Крыма и агитировал за проведение незаконного "референдума" об отсоединении Донецкой и Луганской областей от Украины.



С началом российско-украинской войны он сбежал в временно оккупированный Крым, а сейчас скрывается от украинского правосудия в России.



Ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители решают вопрос об объявлении бывшего священника в розыск.



Также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность обвиняют экс-депутатку Золотовского городского совета Луганской области.



По информации следствия, в мае 2014 года она изменила присяге и как "секретарь избирательной комиссии" организовала и провела "референдум" о "государственной самостоятельности ЛНР" в Золотом.



Сейчас женщина находится на подконтрольной украинским властям территории.



Ей вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



В СБУ напомнили, что в 2021 году в Луганской области по ст. 110 Уголовного кодекса судебные приговоры получили три депутата местных советов, которые тоже организовывали "референдум".

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