СБУ разоблачила старосту поселка, который помогал оккупантам наступать на Киев
В Киевской области разоблачили старосту поселка, который помогал россиянам во время наступления на столицу
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Предателем оказался староста селения Озера Гостомельской общины. СБУ установила, что 24 февраля прошлого года он сориентировал на местности оккупационные войска и предоставил маршруты дорог для продвижения колонн через Гостомель и Мощун.
В дальнейшем он сопровождал окупантов, которые штурмовали населенные пункты Киевской области и пытались прорваться в столицу.
После оккупации части региона россияне выдали изменнику автомат АК-74С и нарукавную белую повязку как распознавательный знак. Предатель участвовал в патрулировании населенных пунктов и "сливал" адреса украинских патриотов.
Кроме того, староста поселка организовывал "расквартирование" оккупантов в домах выехавших из района людей и передал россиянам коммунальный автотранспорт.
После увольнения предатель остался в поселке, пытаясь избежать наказания. Однако СБУ задержала коллаборанта. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Financial Times писала, что Россия намерена осуществить очередное масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс.
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