СБУ разоблачила сотрудника оборонного предприятия на пророссийской агитации
Разведка СБУ разоблачила российскую агентуру в Укроборонпроме и задержала коллаборантов, разведывавших позиции ВСУ на востоке
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины
С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов. Спикер ведомства Артем Дехтяренко сообщил о последних задержаниях.
Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности Укроборонпрома разоблачила в Киеве сотрудника одного из оборонных предприятий на пророссийской агитации. Также в столице к 5 годам заключения приговорен гражданин России, который призвал киевлян сотрудничать с врагом.
"На Донетчине в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, которая разведывала позиции ВСУ на восточном фронте. Один агент задержан в Славянске, другой - в Краматорском районе", - говорится в сообщении.
Двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО сотрудники СБУ разоблачили в Харькове. А в Луганской области к 8 и 10 годам заключения приговорены два командирова так называемой ЛНР, которых захватили в плен под Северодонецком.
- Напомним, двоих российских военных, обстреливавших Харьковщину, приговорили к 11,5 годам заключения.
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