СБУ разоблачила сотрудника оборонного предприятия на пророссийской агитации

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины

С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов. Спикер ведомства Артем Дехтяренко сообщил о последних задержаниях.

Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности Укроборонпрома разоблачила в Киеве сотрудника одного из оборонных предприятий на пророссийской агитации. Также в столице к 5 годам заключения приговорен гражданин России, который призвал киевлян сотрудничать с врагом.

"На Донетчине в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, которая разведывала позиции ВСУ на восточном фронте. Один агент задержан в Славянске, другой - в Краматорском районе", - говорится в сообщении.

Двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО сотрудники СБУ разоблачили в Харькове. А в Луганской области к 8 и 10 годам заключения приговорены два командирова так называемой ЛНР, которых захватили в плен под Северодонецком.