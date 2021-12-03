СБУ разоблачила схему по подделке водительских удостоверений и техпаспортов на украденные авто

Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.



Следствие установило, что группа лиц использовала незаконно полученные голографические пленки государственного образца и полиграфическую технику. Они получали данные из Единого государственного реестра транспортных средств о зарегистрированных транспортных средствах и их реальных владельцах. Эту информацию они использовали для изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.







По данным прокуратуры, злоумышленники подрабатывали техпаспорта в основном на угнанные и нерастаможенные автомобили. Клиентами, которые обращались за водительскими удостоверениями, были граждане, временно лишенные водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Стоили поддельные "документы" в $800. Кроме того, правонарушители также занимались изготовлением вида на временное проживание для иностранцев.



Во время обысков правоохранители изъяли полиграфическую технику, подробные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, ленты с голограммами, черную бухгалтерию, и средства связи, которые использовали правонарушители.







Прокуратура сообщила злоумышленникам о подозрении по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (подделка документов с использованием голографических защитных элементов).

Напомним, 29 ноября полиция Киевщины разоблачила фирму, подрабатывавшую COVID-сертификаты для пересечения государственной границы Украины.