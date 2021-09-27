СБУ разоблачила схему кражи денег иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалюту
Служба безопасности Украины разоблачила сеть нелегальных call-центров, которые использовались для воровства денег иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалюту
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, киберспециалисты СБУ разоблачили во Львове разветвленную сеть нелегальных call-центров, которые преступники использовали для присвоения денег иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалютные рынки.
Отмечается, что дельцы контактировали с клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. От действий преступников пострадали тысячи иностранных вкладчиков.
По данным следствия, несколько "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах шесть подпольных call-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.
"Инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные крипто-кошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.
В пресс-службе отметили, что в ходе обысков в call-центрах правоохранители обнаружили около ста компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений, мобильные устройства и маршрутизаторы, а также черновые записи с данными банковских карт обманутых клиентов и другие доказательства преступной деятельности.
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