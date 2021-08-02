СБУ разоблачила схему хищения средств, выделенных на лечебный корпус для участников АТО / ОСС
Служба безопасности Украины в Тернопольской области разоблачила чиновников строительной компании, которые при выполнении работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО / ОСС завысили стоимость работ на 15,5%
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, причиненного и местным бюджетам, составляет более 3300000 грн.
"В 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройки приемного отделения. За счет этого предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО/ОСС. Договорная стоимость работ составила почти 21 млн гривен. В ходе выполнение заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ ", - говорится в сообщении.
Такие действия привели к замораживанию строительства в 2019 году, а разворовано было 1/6 выделенных средств. Государственный и местный бюджеты понесли убытки в 3,3 млн грн. Злоупотребление руководства подрядной организации подтверждено судебно-технической, судебно-экономической, строительно-технической экспертизой.
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