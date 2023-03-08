Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что к сделке имеет отношение менеджмент частной компании. Газ, который пытались украсть, принадлежит ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

"Для совершения сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн, что позволило закачать природный газ в газохранилища без фактического расчета за сырье", - объясняет СБУ.

Сообщается, что в результате следственно-оперативных действий стражи порядка заблокировали реализацию преступной схемы.



По данным следствия, дельцы наладили незаконный механизм отбора голубого топлива для его последующей продажи третьим лицам.



Суд арестовал почти 3,5 млн м³ природного газа, который коммерсанты похитили у государства.



В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.