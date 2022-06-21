СБУ разоблачила шпиона РФ в Кабмине, завербованного ФСБ в 2012 году, и его связиста в Торгово-промышленной палате Украины
Агентная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах украинской власти: передавали россиянам секретную информацию и персональные данные украинских правоохранителей
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Для обезвреживания преступной группы контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты.
Как сообщает СБУ, предатели передавали российским захватчикам развединформацию о состоянии обороноспособности, обустройстве госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.
Отмечается, что злоумышленникам российские кураторы выплачивали денежное вознаграждение в размере от $2 тыс. до $15 тыс. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранной информации.
По данным СБУ, должностного лица завербовали в 2012 году во время визита в РФ два кадровых сотрудника ФСБ. С поездки чиновник вернулся с оперативным псевдонимом, а также с предоставленным россиянами мобильным телефоном для связи. Предатель получил задание собирать тайную информацию, циркулирующую в Кабинете министров.
Собранную секретную информацию злоумышленник распечатывал или фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канал о встрече со своим "связным", которым оказался один из работников Торгово-промышленной палаты.
СБУ информирует, что "связной" завербовали также в Москве сотрудники 5 службы ФСБ. Свой инструктаж злоумышленник получил впоследствии во временно оккупированном Симферополе. По данным Службы безопасности, его куратором оказался представитель 5 службы ФСБ Юрий Водолазкий.
"Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связующему" с ТПП, а тот - дальше в Россию через зашифрованные каналы связи. "Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами. Они происходили в Крыму или в третьих странах", - говорится в сообщении СБУ.
ФСБ выдавали мужчине вознаграждение за двоих, которое тот позже распределял в Киеве. Кроме того, параллельно злоумышленник занимался подбором других "кандидатов" для вербовки.
Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) УК Украины.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование.
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