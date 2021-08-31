СБУ разоблачила сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов
Служба безопасности Украины разоблачила сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, правоохранители ликвидировали масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, которую организовали жители Волынской, Львовской и Черновицкой областей.
По данным следствия, стоимость одного поддельного международного сертификата о вакцинации составила 1600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до двадцати таких "документов". Работали в основном дома, однако в одной из областей даже арендовали для этого офис.
В пресс-службе отметили, что подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границы иностранных государств. Преступники находили клиентов в интернете, а готовые подделки присылали почтой по всей Украине.
Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами преступной деятельности, файлы бланков международных свидетельств о вакцинации, дубликаты печатей медучреждений и банковские карточки для "расчетов" с клиентами.
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