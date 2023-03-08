Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что один из столичных банков создал схему отмывания теневых прибылей нелицензированных онлайн-казино и букмекерских организаций: недавно НБУ лишил его финансовой лицензии и приступил к ликвидации учреждения.

"Установлено, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг. Таким образом, дельцы "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого - 180 млрд грн в год", - утверждали правоохранители.

Так, скрытая прибыль банка от незаконных действий ежегодно составила более 2,5 млрд грн: "Для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.Потом перечисленные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки".

В частности сообщается, что правоохранители задокументировали проведение переводов с карт российских банков, происходившее после 24 февраля 2022 года.

Правоохранители провели обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях и открыли уголовное производство по статьям УКУ:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).