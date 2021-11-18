СБУ разоблачила руководителя волынской шахты на финансировании террористов "ЛНР"
Контроразведка СБУ разоблачила руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" на финансировании террористов "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что один из действующих руководителей шахты ГП Волыньуголь в прошлом тесно сотрудничал с участниками незаконных вооруженных формирований. В 2018 году он был назначен в руководство шахты госпредприятия.
"С тех пор злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское должностное лицо и как предприниматель так называемой "ЛНР". В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он оплатил почти 100 . грн "налогов" в бюджет террористов", - рассказали в СБУ.
Следователи завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
- Напомним, во вторник, 16 ноября, СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая под кураторством России разрабатывала планы захвата власти в Украине.
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