СБУ разоблачила руководителя волынской шахты на финансировании террористов "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Оперативники установили, что один из действующих руководителей шахты ГП Волыньуголь в прошлом тесно сотрудничал с участниками незаконных вооруженных формирований. В 2018 году он был назначен в руководство шахты госпредприятия.



"С тех пор злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское должностное лицо и как предприниматель так называемой "ЛНР". В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он оплатил почти 100 . грн "налогов" в бюджет террористов", - рассказали в СБУ.



Следователи завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, во вторник, 16 ноября, СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая под кураторством России разрабатывала планы захвата власти в Украине.