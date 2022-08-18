СБУ разоблачила руководителей анонимных "минеров", терроризировавших Украину массовой рассылкой
Двум руководителям преступных группировок, терроризировавших Украину массовой рассылкой сообщений о минировании, сообщили о подозрении
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor", которая на протяжении двух последних лет осуществляла многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Злоумышленники активизировались накануне широкомасштабного вторжения России. Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на Западе стране.
Следствие установило, что анонимы причастны к распространению фейков о минировании объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного транспорта, учебных заведений и ТРЦ по всей Украине.
"Фигуранты жили в Киеве и в Ривненской области. Они официально считались временно безработными. Неофициально же - имели достаточные знания в ІТ-сфере и действовали слаженно и профессионально", - разъясняют в СБУ.
Подозреваемые отправляли анонимные электронные письма с использованием программ для сокрытия местопребывания, подстрекали в соцсетях пользователей распространять фейки и организовывали зашифрованные чаты, где предлагали деньги за рассылку.
"Оплату за услуги злоумышленники получали от координатора из РФ на карточки украинских банков с помощью виртуальных обменных пунктов", – добавляют правоохранители.
В настоящее время два члена группировки сообщены о подозрении.
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