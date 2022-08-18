Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor", которая на протяжении двух последних лет осуществляла многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленники активизировались накануне широкомасштабного вторжения России. Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на Западе стране.

Следствие установило, что анонимы причастны к распространению фейков о минировании объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного транспорта, учебных заведений и ТРЦ по всей Украине.

"Фигуранты жили в Киеве и в Ривненской области. Они официально считались временно безработными. Неофициально же - имели достаточные знания в ІТ-сфере и действовали слаженно и профессионально", - разъясняют в СБУ.

Подозреваемые отправляли анонимные электронные письма с использованием программ для сокрытия местопребывания, подстрекали в соцсетях пользователей распространять фейки и организовывали зашифрованные чаты, где предлагали деньги за рассылку.

"Оплату за услуги злоумышленники получали от координатора из РФ на карточки украинских банков с помощью виртуальных обменных пунктов", – добавляют правоохранители.

В настоящее время два члена группировки сообщены о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb