СБУ разоблачила российскую агентуру, которую координировал советник самопровозглашенного премьера Крыма Аксенова

Об этом сообщила СБУ в телеграмме.

"Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях было задержано 19 агентов врага", - отметили в спецслужбе.

Задержанные корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции ВСУ. Также они собирали информацию о местах содержания российских военнопленных. Кроме того, агенты подбирали данные о национальном сопротивлении Украины, которое подпольно борется с захватчиками на временно оккупированной территории Юга.

"По данным следствия, группой руководил агент ФСБ, находившийся в одном из районов Херсонщины. Полученные от информаторов разведданные он передал представителям российских спецслужб, среди которых советник так называемого главы Крыма Аксенова", - отметили в СБУ.

Агентам сообщат о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Украине за госпредательство будут судить экс-сотрудника СБУ из Крыма, который в 2014 году перешел служить в ФСБ России

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