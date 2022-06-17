СБУ разоблачила российскую агентуру, которую координировал советник самопровозглашенного премьера Крыма Аксенова
В Украине разоблачили 19 агентов РФ, которые корректировали обстрелы Украины и собирали данные об ВСУ и местах содержания военнопленных россиян
Об этом сообщила СБУ в телеграмме.
"Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях было задержано 19 агентов врага", - отметили в спецслужбе.
Задержанные корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции ВСУ. Также они собирали информацию о местах содержания российских военнопленных. Кроме того, агенты подбирали данные о национальном сопротивлении Украины, которое подпольно борется с захватчиками на временно оккупированной территории Юга.
"По данным следствия, группой руководил агент ФСБ, находившийся в одном из районов Херсонщины. Полученные от информаторов разведданные он передал представителям российских спецслужб, среди которых советник так называемого главы Крыма Аксенова", - отметили в СБУ.
Агентам сообщат о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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