СБУ разоблачила российского оккупанта, расстрелявшего из автомата мирного жителя на авто в Буче
В ходе допроса следователи получили признание российского захватчика в том, что тот расстрелял из автомата мирного жителя на авто в Буче Киевской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"В начале марта этого года он совместно с другими военнослужащими ВС РФ из автомата расстрелял легковой автомобиль на трассе у поселка Здвижовка Бучанского района. В результате обстрела водитель авто погиб на месте", - сообщает СБУ.
Следователи установили, чтобы скрыть преступление рашисты зарыли тело в лесу.
В сентябре злоумышленника задержали ВСУ в Херсонской области.
"Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий установили и доказали причастность задержанного к совершению преступления и получили информацию о местонахождении погибшего. В настоящее время тело эксгумировано и передано на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.
Убийцей оказался контрактник 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. В 2019 году он сражался в Сирии. В начале полномасштабного вторжения в Украину он пытался захватить Киевщину.
"В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения РФ. Среди собранных материалов - факты вражеских обстрелов по жилым домам местных жителей, их ограбления и убийства", - добавили в пресс-службе.
В настоящее время пленнику сообщили о подозрении. Российскому захватчику грозит пожизненное лишение свободы.
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