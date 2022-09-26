Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В начале марта этого года он совместно с другими военнослужащими ВС РФ из автомата расстрелял легковой автомобиль на трассе у поселка Здвижовка Бучанского района. В результате обстрела водитель авто погиб на месте", - сообщает СБУ.

Следователи установили, чтобы скрыть преступление рашисты зарыли тело в лесу.

В сентябре злоумышленника задержали ВСУ в Херсонской области.

"Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий установили и доказали причастность задержанного к совершению преступления и получили информацию о местонахождении погибшего. В настоящее время тело эксгумировано и передано на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Убийцей оказался контрактник 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. В 2019 году он сражался в Сирии. В начале полномасштабного вторжения в Украину он пытался захватить Киевщину.

"В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения РФ. Среди собранных материалов - факты вражеских обстрелов по жилым домам местных жителей, их ограбления и убийства", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время пленнику сообщили о подозрении. Российскому захватчику грозит пожизненное лишение свободы.

Служба безопасности Украины в Закарпатье разоблачила очередного пророссийского пропагандиста, оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины.

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