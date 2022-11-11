СБУ разоблачила российского генерал-майора, который координировал деятельность ДРГ в Донецкой области
СБУ установила личность генерал-майора, под чьим руководством на территории Донбасса действовали вражеские ДРГ
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что координатором вражеских ДРГ был "герой России", генерал-майор вооруженных сил РФ с позывным Сторожом. Еще в 2014 году он был включен в состав террористической организации "ДНР". Там он формировал и проводил боевую подготовку групп российского спецназа для разведки и взрывной деятельности против АТО.
Также Сторож командовал российскими ДРГ во время захвата Славянска группировкой "Стрелковая". Он координировал их дальнейшие действия.
После начала полномасштабной войны мужчина организовывал деятельность ДРГ, в состав которых вошли подразделения ВДВ России и участники ДНР. Эту задачу он выполнял по указанию Кремля.
Под руководством Сторожа вражеские ВРГ пытались прорваться через линию фронта на Донецком направлении. Они собирались совершить диверсии простой ВСУ и объектов критической инфраструктуры.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации и содействие ее деятельности).
- За время полномасштабной войны СБУ разоблачила более 700 коллаборантов.
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