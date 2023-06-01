СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, собиравшего информацию о вооружениях и ПВО
Военная контрразведка и следователи разоблачили российского шпиона в рядах Вооруженных Сил Украины, собиравшего информацию о западном вооружении и системе противовоздушной обороны
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленником оказался житель Бахмута, завербованный представителем 72-го разведцентра, более известного как ГРУ, Никитой Климовским. Житель сообщал врагу о последствиях воздушных ударов РФ в Донецкой области и координатах мостовых переходов.
Впоследствии мужчина мобилизовался на Днепропетровщине в Вооруженные силы Украины и собирал информацию о количестве личного состава, вооружения, передавал данные о возможных визитах представителей командования. Также он пытался найти места базирования ПВО и нового вооружения.
Правоохранители разоблачили предателя и задержали на попытке передачи разведданных спецслужбе РФ. В настоящее время проверяют возможность подготовки диверсии против военных чиновников Украины.
Во время обысков обнаружены два мобильных телефона, в одном из которых была переписка с врагом.
Фото: Служба безопасности Украины
Фигуранту сообщили о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
Пока он под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение.
- Кроме того, Служба безопасности собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
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