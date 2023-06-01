Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленником оказался житель Бахмута, завербованный представителем 72-го разведцентра, более известного как ГРУ, Никитой Климовским. Житель сообщал врагу о последствиях воздушных ударов РФ в Донецкой области и координатах мостовых переходов.

Впоследствии мужчина мобилизовался на Днепропетровщине в Вооруженные силы Украины и собирал информацию о количестве личного состава, вооружения, передавал данные о возможных визитах представителей командования. Также он пытался найти места базирования ПВО и нового вооружения.

Правоохранители разоблачили предателя и задержали на попытке передачи разведданных спецслужбе РФ. В настоящее время проверяют возможность подготовки диверсии против военных чиновников Украины.

Во время обысков обнаружены два мобильных телефона, в одном из которых была переписка с врагом.







Фото: Служба безопасности Украины

Фигуранту сообщили о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Пока он под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение.