СБУ разоблачила пятерых организаторов псевдореферендума в Луганской области
Служба безопасности Украины разоблачила пятерых инициаторов псевдореферендума на временно оккупированной Луганщине
Об этом сообщает СБУ.
Организаторами псевдореферендума оказались пять "депутатов народного совета ЛНР III созыва", среди которых - родственник "мэра" Луганска, находящийся под санкциями Украины и западных стран-партнеров за особо тяжкие преступления. Они начали работать с оккупационными властями еще в 2014 году. В своих должностях они способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских защитников.
После начала полномасштабного вторжения коллаборанты по указанию Кремля осуществляли подготовку и проведение фейкового референдума. В частности, в сентябре 2022 года они инициировали голосование по принятию псевдозакона о "референдуме" на захваченных территориях Луганской области. После этого обратились к главарю террористической организации "ЛНР" Пасечника, чтобы он подписал этот "документ".
Также коллаборанты активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призвали жителей временно оккупированных территорий сделать свой "выбор" в пользу России. Также для склонения населения на свою сторону они лично ездили по "избирательным округам".
В организации этого псевдореферендума фигурантам помогали кураторы-представители путинской партии "Единая Россия" и кремлевские пиар-технологи.
В настоящее время коллаборантам доложено о подозрениях по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
- 2 декабря СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему спасателю Луганщины, возглавленному органами оккупационных властей.
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