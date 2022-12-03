СБУ разоблачила пятерых организаторов псевдореферендума в Луганской области

Об этом сообщает СБУ.

Организаторами псевдореферендума оказались пять "депутатов народного совета ЛНР III созыва", среди которых - родственник "мэра" Луганска, находящийся под санкциями Украины и западных стран-партнеров за особо тяжкие преступления. Они начали работать с оккупационными властями еще в 2014 году. В своих должностях они способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских защитников.

После начала полномасштабного вторжения коллаборанты по указанию Кремля осуществляли подготовку и проведение фейкового референдума. В частности, в сентябре 2022 года они инициировали голосование по принятию псевдозакона о "референдуме" на захваченных территориях Луганской области. После этого обратились к главарю террористической организации "ЛНР" Пасечника, чтобы он подписал этот "документ".

Также коллаборанты активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призвали жителей временно оккупированных территорий сделать свой "выбор" в пользу России. Также для склонения населения на свою сторону они лично ездили по "избирательным округам".

В организации этого псевдореферендума фигурантам помогали кураторы-представители путинской партии "Единая Россия" и кремлевские пиар-технологи.

В настоящее время коллаборантам доложено о подозрениях по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

2 декабря СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему спасателю Луганщины, возглавленному органами оккупационных властей.