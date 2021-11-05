СБУ разоблачила попытку хищения около 3 млрд грн на достройке Подольского моста в Киеве
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила попытку хищения около 3 млрд грн на достройке Подольского моста в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ прекратила незаконную деятельность группы лиц, разворовывающих средства, выделенные на строительство Подольского моста в Киеве. По предварительной информации, дельцы собирались разворовать из бюджета около 3 млрд грн.
По информации СБУ, "схема" заключалась в искусственном завышении стоимости работ на объекте, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись.
Отмечается, что фигуранты сделки привлекли к схеме дельцов, производивших поддельную бухгалтерскую документацию, вели "теневую бухгалтерию", а также создавали и искали юридические лица для дальнейшего использования в противоправной деятельности.
Правоохранители в ходе обысков в подпольном офисе изъяли 37 печатей рисковых компаний – прямых контрагентов главного подрядчика по строительству мостового перехода, поддельную документацию и черновую бухгалтерию, подтверждающую миллиарды убытков государства, а также компьютерную технику и средства связи.
В пресс-службе отметили, что правоохранители продолжают следственные действия для объявления фигурантам о подозрении и установлении всех лиц, причастных к сделке.
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