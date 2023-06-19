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СБУ разоблачила полицейских Днепра на торговле метамфетамином, все сотрудники райуправления пройдут полиграф

19 июня, 2023 понедельник
16:00
Криминал

В Днепре разоблачили наркогруппировку, которую крышевали правоохранители . Бизнес приносил ежемесячно более 1,5 млн грн прибыли. Все полицейские управления пройдут полиграф

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

После тщательных операций с участием работников спецподразделения "Альфа" были остановлены 9 членов преступной группы, среди которых полицейские.

Следствие установило, что деятельностью группировки руководили 4 чиновника одного из районных управлений Национальной полиции в Днепропетровской области.

Преступная группировка организовала продажу метамфетамина через сеть наркодилеров.

Кроме того, злоумышленники устроили стационарный пункт по продаже психотропов на городской станции технического обслуживания. Там клиенты могли попробовать запрещенные вещества.

Злоумышленники ежемесячно получали более 1,5 млн грн прибыли.

Во время более 30 обысков в помещениях и местах продаж изъято более 50 слип-пакетов с метамфетамином.

Подозреваемым объявлено об обвинениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: создание, возглавление преступного сообщества или преступной организации, а также участие в них; незаконное приобретение, хранение, сбыт психотропных веществ, а также организация или содержание мест для незаконного употребления наркотических средств.

Фигурантам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Сейчас начальник и его заместитель по райуправлению полиции временно отстранены от службы и позже будет принято решение об их дальнейшей судьбе на должностях.

Главная инспекция занимается служебным расследованием участия правоохранителей в незаконных действиях.

"Руководство Нацполиции инициировало полный аудит деятельности криминального блока Днепровского районного управления полиции, в том числе каждый оперативный сотрудник пройдет исследование на полиграфе", - заявили в НПУ .

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Днепр
СБУ
полиция
Днепропетровщина
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