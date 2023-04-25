СБУ разоблачила педагогов-коллаборантов, которые русифицировали школы во временно оккупированном Мариуполе
Во временно оккупированных учебных заведениях Донецкой области 11 педагогов-коллаборантов занимались русификацией украинских школьников
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"В результате комплексных мероприятий еще 11 педагогам доложено о подозрении в добровольном сотрудничестве с оккупантами. Среди них – руководители захваченных украинских школ и отделов образования", – пишет пресс-служба.
В Донецкой области идентифицировали "директора" одного из средних учебных заведений Новоазовского района, которая призывала выпускников поступать в российские вузы и "посвятить себя" труду на пользу РФ.
Во временно оккупированном Мариуполе разоблачена бывшая учительница, которая поддержала рашистов и распространяла нарративы кремлевского режима. Коллаборантку назначили "заместительницей директора" школы №26. Первое, что она сделала на должности – это уничтожила все украинские учебники в библиотеке образовательного учреждения.
Правоохранители задокументировали преступления главы оккупационного отдела образования Мариуполя.
"Она принимала "отчеты" от руководителей местных учебных заведений об организации образовательного процесса по российским стандартам", - разъясняют в СБУ.
В общей сложности 11 фигурантам сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность.
В отношении четырех из них завершено досудебное расследование.
- Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника одного из районных отделов милиции в Одессе. Ему инкриминируется государственная измена за сбор и передачу спецслужбам РФ данных о перемещении техники ВСУ.
- Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение пропагандисту Игорю Дусю, бывшему советником экс-вождя "ДНР", "министра обороны" Игоря Гиркина (Стрелкова).
- Суд признал виновными в коллаборационизме четырех правоохранителей, сотрудничавших с РФ и занявших руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины.
- Суд признал виновными "начальника отдела культуры, молодежи и спорта администрации Старобельского района ЛНР", добровольно сотрудничавшего с государством-агрессором.
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