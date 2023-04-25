Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"В результате комплексных мероприятий еще 11 педагогам доложено о подозрении в добровольном сотрудничестве с оккупантами. Среди них – руководители захваченных украинских школ и отделов образования", – пишет пресс-служба.

В Донецкой области идентифицировали "директора" одного из средних учебных заведений Новоазовского района, которая призывала выпускников поступать в российские вузы и "посвятить себя" труду на пользу РФ.

Во временно оккупированном Мариуполе разоблачена бывшая учительница, которая поддержала рашистов и распространяла нарративы кремлевского режима. Коллаборантку назначили "заместительницей директора" школы №26. Первое, что она сделала на должности – это уничтожила все украинские учебники в библиотеке образовательного учреждения.

Правоохранители задокументировали преступления главы оккупационного отдела образования Мариуполя.

"Она принимала "отчеты" от руководителей местных учебных заведений об организации образовательного процесса по российским стандартам", - разъясняют в СБУ.

В общей сложности 11 фигурантам сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность.

В отношении четырех из них завершено досудебное расследование.