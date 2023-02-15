СБУ разоблачила олигархов РФ, которые хотели избежать национализации их имущества в Украине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине", - утвердили правоохранители.

Так, говорится о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро": ранее эти активы ВАКС передал в собственность Украины. По данным следствия после решения суда экс-владельцы пытались незаконно "скрыть":

свыше 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

более 5,5 тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;

почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Служба безопасности оценила стоимость этого имущества в 150 млн грн.

"Для реализации сделки привлекли аффилированные коммерческие структуры, ранее осуществлявшие формальное управление обеими украинскими компаниями. Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества", - добавили в СБУ.

Да, продолжаются комплексные действия для определения причастных лиц к схеме и привлечения их к ответственности.