СБУ разоблачила олигархов РФ, которые хотели избежать национализации их имущества в Украине
Правоохранители предотвратили вывоз из Украины имущества российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова, стремившихся избежать национализации их активов
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине", - утвердили правоохранители.
Так, говорится о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро": ранее эти активы ВАКС передал в собственность Украины. По данным следствия после решения суда экс-владельцы пытались незаконно "скрыть":
- свыше 100 единиц автомобильной и специализированной техники;
- 6 вагонов с агропродукцией;
- более 5,5 тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;
- почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.
Служба безопасности оценила стоимость этого имущества в 150 млн грн.
"Для реализации сделки привлекли аффилированные коммерческие структуры, ранее осуществлявшие формальное управление обеими украинскими компаниями. Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества", - добавили в СБУ.
Да, продолжаются комплексные действия для определения причастных лиц к схеме и привлечения их к ответственности.
- Напомним, ранее нардеп от запрещенной ОПЗЖ Олег Волошин был объявлен подозрением в государственной измене. Следствие установило, что он занимался взрывной деятельностью в пользу РФ.
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