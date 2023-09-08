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СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины

8 сентября, 2023 пятница
16:44
Криминал

Служба безопасности ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Служба безопасности задержала организаторов новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях.

За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов. Стоимость таких удостоверений составляла до 7 тыс. долларов с одного уклониста.

В Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии. Чиновник обещал своим клиентам «помощь» в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

В Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины в качестве водителей международных грузовых рейсов. После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в «штат» специально созданных предприятий-перевозчиков, осуществлявших зарубежные перевозки.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу 8 «дальнобойщиков» с фейковыми документами.

В частности, на Львовщине разоблачен местный уголовник, который вместе с тремя сообщниками создал фиктивную фирму международных транспортных перевозок. От имени фейковой компании они пытались наладить выезд уклонистов за границу будто бы для переправки коммерческих грузов.

По всем разоблаченным фактам ведутся расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В Черниговской области Служба безопасности объявила подозрение участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, позволяющей мужчинам выезжать за границу.
  • Также в Киевской области глава военно-врачебной комиссии подозревается в выдаче поддельных справок о непригодности к военной службе. Она "помогла" уклониться от призыва более 50 человек.
  • В частности, 5 сентября СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в разных областях Украины.
Новости
Львов
СБУ
Сумы
мобилизация
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