СБУ разоблачила напавших на заместителя председателя АРМА

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них - выходцы из криминальных кругов.



В ходе расследования было установлено, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать ее через нанесение тяжких телесных повреждений. В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю Председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".



"Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $ 10 тыс. Кроме денег задержаны передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образ его жизни, транспортные средства, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию. В ходе имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и совершил имитацию выстрелов в потерпевшего ", - говорится в сообщении.



Трем фигурантам производства объявлен подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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