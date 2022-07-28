СБУ разоблачила мошенников, которые "выдавали" российским диверсантам паспорта Украины
Служба безопасности Украины разоблачила преступную деятельность молодых людей, которые "изготовляли" для иностранцев украинские паспорта. Среди их клиентов были и граждане РФ, которые вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу оккупантов
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что преступную схему организовал бывший налоговик из Донецка, перебравшийся после временной оккупации областного центра в Харьков.
Как передает СБУ, для изготовления фиктивных документов молодой человек привлек личные связи в правоохранительной сфере.
За один фальшивый паспорт требовал $4000.
В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ зафиксировали передачу злоумышленнику $3 000 в качестве предоплаты. "Заказчиком", как оказалось, стал мужчина, осуществлявший разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ и для конспирации пытавшийся легализоваться на территории Украины.
Сотрудники СБУ задержали производителя фейковых паспортов с поличным - когда тот забирал "второй транш" за уже готовый паспорт.
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