СБУ разоблачила мошенников, которые "выдавали" российским диверсантам паспорта Украины

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что преступную схему организовал бывший налоговик из Донецка, перебравшийся после временной оккупации областного центра в Харьков.



Как передает СБУ, для изготовления фиктивных документов молодой человек привлек личные связи в правоохранительной сфере.



За один фальшивый паспорт требовал $4000.



В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ зафиксировали передачу злоумышленнику $3 000 в качестве предоплаты. "Заказчиком", как оказалось, стал мужчина, осуществлявший разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ и для конспирации пытавшийся легализоваться на территории Украины.



Сотрудники СБУ задержали производителя фейковых паспортов с поличным - когда тот забирал "второй транш" за уже готовый паспорт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb