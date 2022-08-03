СБУ разоблачила межобластную шпионскую сеть ФСБ и задержала ее руководителя и агента
СБУ задержала членов межрегиональной агентурной сети ФСБ, которые сливали врагу информацию о ВСУ и стратегических объектах по всей Украине
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Правоохранители разоблачили руководителя межобластной шпионской сети ФСБ по псевдо Профессор. Им оказался житель Одессы.
"Во исполнение задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов, получавших денежное вознаграждение. Таким образом, он стал резидентом, который подыскивал для ФСБ потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня" , – говорится в сообщении.
Злоумышленник разведывал информацию о ПВО и противокорабельных комплексах, артиллерии в Одесской области; укреплениея, объекты СБУ и ОК "Юг"; общественно-политическую ситуацию в Одессе
"Задокументированы факты неоднократного получения денежного вознаграждения, видео- и фотографирования местоположений военных подразделений, для чего "Профессор" за средства ФСБ приобрел специальный гаджет", - добавляют в СБУ.
Одессита задержали в ходе разведки вокруг Одесской областной военной администрации.
Один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области тоже уже задержан. Задержанный должен был узнать места военных объектов и блокпостов области, перемещение техники, расположения и деятельности региональных "центров принятия решений".
В настоящее время им готовят сообщения о подозрении в государственной измене.
Устанавливаются все причастные лица.
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