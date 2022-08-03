Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили руководителя межобластной шпионской сети ФСБ по псевдо Профессор. Им оказался житель Одессы.

"Во исполнение задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов, получавших денежное вознаграждение. Таким образом, он стал резидентом, который подыскивал для ФСБ потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня" , – говорится в сообщении.

Злоумышленник разведывал информацию о ПВО и противокорабельных комплексах, артиллерии в Одесской области; укреплениея, объекты СБУ и ОК "Юг"; общественно-политическую ситуацию в Одессе

"Задокументированы факты неоднократного получения денежного вознаграждения, видео- и фотографирования местоположений военных подразделений, для чего "Профессор" за средства ФСБ приобрел специальный гаджет", - добавляют в СБУ.

Одессита задержали в ходе разведки вокруг Одесской областной военной администрации.

Один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области тоже уже задержан. Задержанный должен был узнать места военных объектов и блокпостов области, перемещение техники, расположения и деятельности региональных "центров принятия решений".

В настоящее время им готовят сообщения о подозрении в государственной измене.

Устанавливаются все причастные лица.

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