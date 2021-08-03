СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Было установлено, что начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой "ЛНР". С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд "внешнеэкономических сделок" с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной "Республики Северная Осетия".



По данным следствия СБУ, только с октября 2016 до июля 2019 коммерсанты перечислили в так называемый "бюджет ЛНР" почти 18, 7 млрд рублей РФ.



"СБУ задокументировала факты материального обеспечения "силового блока" "ЛНР" частной фирмой из Луганска, которая по заказу поставляла автомобили для нужд террористической организации. Дельцы закупали на территории страны-агрессора транспортные средства, в том числе специализированную автотехнику для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО граждан Украины. Установлено, что специальный транспорт сообщники незаконно завозили с территории РФ в ОРЛО через пункты пропуска, которые временно находятся под контролем НЗФ "ЛНР". Благодаря только одной сделки, злоумышленники "улучшили" материальное состояние НЗФ "ЛНР" на общую сумму более 7 млн российских рублей ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что следователи СБУ сообщили 4-м лицам, причастным к финансовой поддержке оккупационных властей и пророссийских террористов, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.



В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

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