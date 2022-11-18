СБУ разоблачила масштабное онлайн-казино, перевевшее в Россию почти 3 млрд грн
СБУ заблокировала масштабное онлайн-казино, созданное россиянами вместе с украинцами. Благодаря бизнесу злоумышленники перечислили в РФ около 3 млрд гривен
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную спецоперацию по документированию и блокированию организованной преступной группировки, созданной гражданами РФ в Украине. В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино", - пишет прессслужба.
Департамент кибербезопасности СБУ выяснил, что в преступную организацию входили граждане Украины и РФ.
"У злоумышленников была иерархическая управленческая вертикаль, во главе которой стояли россияне. Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов, персонала, рекламную поддержку, а также обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино", - разъяснили в СБУ.
Правоохранители в результате анализа платежных операций установили, что за время функционирования организации из Украины в Россию через крипто-переводы выведено почти 3 млрд грн.
В настоящее время СБУ полностью заблокировала веб-ресурсы и доступ злоумышленников к платежным системам.
Десяти организаторам и участникам незаконного онлайн-казино, среди которых 5 граждан Украины и столько же - россиян, сообщено о подозрении за создание, руководство преступной организацией, легализацию (отмывание) имущества и незаконную деятельность по проведению азартных игр.
Решается вопрос об избрании мер злоумышленникам.
- Суд наложил арест на контрольные пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго. Их контролирует российская организация.
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