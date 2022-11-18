Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную спецоперацию по документированию и блокированию организованной преступной группировки, созданной гражданами РФ в Украине. В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино", - пишет прессслужба.

Департамент кибербезопасности СБУ выяснил, что в преступную организацию входили граждане Украины и РФ.

"У злоумышленников была иерархическая управленческая вертикаль, во главе которой стояли россияне. Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов, персонала, рекламную поддержку, а также обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино", - разъяснили в СБУ.

Правоохранители в результате анализа платежных операций установили, что за время функционирования организации из Украины в Россию через крипто-переводы выведено почти 3 млрд грн.

В настоящее время СБУ полностью заблокировала веб-ресурсы и доступ злоумышленников к платежным системам.

Десяти организаторам и участникам незаконного онлайн-казино, среди которых 5 граждан Украины и столько же - россиян, сообщено о подозрении за создание, руководство преступной организацией, легализацию (отмывание) имущества и незаконную деятельность по проведению азартных игр.

Решается вопрос об избрании мер злоумышленникам.

Суд наложил арест на контрольные пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго. Их контролирует российская организация.

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