СБУ разоблачила личность российского военного, совершившего умышленное убийство гражданского в Бучанском районе
Служба безопасности Украины разоблачила личность российского военного, который во время временного захвата Бучанского района совершил умышленное убийство мирного жителя
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что умышленное убийство совершил временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Он непосредственно участвовал в захвате населенных пунктов Бучанского района Киевщины.
Так во время оккупации поселка Гавронщина злоумышленник остановил посреди улицы невооруженного местного и ударил его по автомату по лицу. Затем мужчина произвел несколько выстрелов в гражданское туловище.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови", - говорится в сообщении.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
- 6 декабря был разоблачен мужчина, подделавший более 2000 фальшивых пропусков в Офис президента и удостоверения СБУ.
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