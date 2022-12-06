СБУ разоблачила личность российского военного, совершившего умышленное убийство гражданского в Бучанском районе

Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что умышленное убийство совершил временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Он непосредственно участвовал в захвате населенных пунктов Бучанского района Киевщины.

Так во время оккупации поселка Гавронщина злоумышленник остановил посреди улицы невооруженного местного и ударил его по автомату по лицу. Затем мужчина произвел несколько выстрелов в гражданское туловище.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

6 декабря был разоблачен мужчина, подделавший более 2000 фальшивых пропусков в Офис президента и удостоверения СБУ.