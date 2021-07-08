СБУ разоблачила крупнейшую нелегальную криптоферму Украины, которая работала на краденой электроэнергии "Винницаоблэнерго"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электроэнергии в Виннице. Преступники добывали криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений "Винницаоблэнерго".



"Сейчас это крупнейшая подпольная криптоферма, которую обнаружили украинские правоохранители: изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники", - подчеркнули в пресс-службе.



Правоохранители установили, что криптоферму создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений "Винницаоблэнерго", что находится на промплощадке компании. Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию предприятия, а чтобы скрыть деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии.



По предварительным данным ведомства, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности составляет от 5 до 7 млн грн. К тому же, незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям - без света могли остаться целые кварталы в Виннице.



В ходе обысков по месту расположения фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3800 приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию по учету потребления электроэнергии и другие доказательства.



В пресс-службе добавили, что пока правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе - должностных лиц "Винницаоблэнерго".

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