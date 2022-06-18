СБУ разоблачила корректировщика российского огня по мосту через Днестровский лиман
Служба безопасности Украины установила личность корректировавшего авиаудары по мосту через Днестровский лиман. Российский агент связывался с врагом по скрытым каналам
Об этом информирует на сайте Служба безопасности Украины .
"Контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.
О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" по закрытым каналам связи", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения России СБУ открыла более 13 тысяч уголовных производств, связанных с агрессией против Украины. Большинство дел касается расследования военных преступлений рашистов, а также подрывной деятельности их агентуры и пропагандистов.
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