Об этом информирует на сайте Служба безопасности Украины .

"Контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" по закрытым каналам связи", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения России СБУ открыла более 13 тысяч уголовных производств, связанных с агрессией против Украины. Большинство дел касается расследования военных преступлений рашистов, а также подрывной деятельности их агентуры и пропагандистов.

26 апреля Одесчину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост через Днестровский лиман.

27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост через Днестровский лиман.

2 мая оккупанты нанесли очередной ракетный удар по мосту.

10 мая российская армия в четвертый раз ударила по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

30 мая российская армия выпустила 3 ракеты по мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области, это пятый обстрел сооружения.

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