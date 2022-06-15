Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.



В ходе контрразведывательной операции в Киеве СБУ разоблачила фармкомпанию, финансировавшую террористов "ДНР" через аптечный бизнес в Донецке. Отмечается, что коммерческая структура перечислила в "бюджет" псевдореспублики около 8 млн грн.



Как передает СБУ, средства поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.



Деньги террористы так называемой ДНР использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.



По данным СБУ, к преступной деятельности причастны два руководителя предприятия, которые владели более 50 аптечными заведениями во временно оккупированном Донецке. Чтобы вести незаконный бизнес, предприниматели провели "перерегистрацию" торговых точек.



В столичном офисе организаторов преступной схемы подразделения СБУ обнаружили доказательства финансово хозяйственной деятельности в так называемой ДНР.



В настоящее время обоим правонарушителям доложено о подозрении.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила IT-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупантов и "обогатила" "Л/ДНР" более чем на 10 млн грн