СБУ разоблачила киевскую фармкомпанию, перечислившую террористам "ДНР" около 8 млн грн
Преступную схему организовали два руководителя предприятия, которые "перерегистрировали" заведения в оккупированном Донецке, чтобы вести незаконную деятельность
Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.
В ходе контрразведывательной операции в Киеве СБУ разоблачила фармкомпанию, финансировавшую террористов "ДНР" через аптечный бизнес в Донецке. Отмечается, что коммерческая структура перечислила в "бюджет" псевдореспублики около 8 млн грн.
Как передает СБУ, средства поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.
Деньги террористы так называемой ДНР использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.
По данным СБУ, к преступной деятельности причастны два руководителя предприятия, которые владели более 50 аптечными заведениями во временно оккупированном Донецке. Чтобы вести незаконный бизнес, предприниматели провели "перерегистрацию" торговых точек.
В столичном офисе организаторов преступной схемы подразделения СБУ обнаружили доказательства финансово хозяйственной деятельности в так называемой ДНР.
В настоящее время обоим правонарушителям доложено о подозрении.
- Напомним, в Киеве СБУ разоблачила IT-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупантов и "обогатила" "Л/ДНР" более чем на 10 млн грн
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