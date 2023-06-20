СБУ разоблачила киевских айтишников, планировавших передавать врагу данные из ОВА
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ІТ-компанию, пытавшуюся "слить" россиянам информацию из электронных систем прифронтовой ОВА
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Службы безопасности предотвратили передачу в РФ оборонную информацию, которая циркулирует в одной из областных военно-гражданских администраций Украины", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что вероятность утечки информации существовала через систему электронного документооборота. Так, киевская ІТ-компания, устанавливавшая программное обеспечение в госучреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам из временно оккупированной части региона.
Как отмечает СБУ, такими "коллегами" оказались представители террористической организации "ДНР", действовавшие под видом работников донецкого "филиала" компании.
Таким образом, благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали регулярно отправлять данные с ОВА.
В ходе комплексных мероприятий сотрудники СБУ установили, что больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Также захватчики хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов.
"Это помогло бы врагу спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на них", - отмечают в СБУ.
Во время обысков в офисе ІТ-компании и в квартирах фигурантов в Киеве обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами взрывной деятельности, печати и документы, указывающие на ведение "общего бизнеса" с донецким "филиалом".
На основании собранных доказательств задержан один из руководителей столичного подрядчика. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).
Также по этой статье квалифицированы преступные действия пятерых его сообщников из временно оккупированного Донецка. Решается вопрос об их привлечении к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
- 19 июня в Донецкой области Служба безопасности Украины задержала еще одного коллаборанта, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом.
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