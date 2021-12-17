СБУ раскрыла хищение деталей к ЗРК на десятки миллионов гривен
В Житомирской области разоблачили "схему" хищения запчастей к зенитно-ракетным комплексам на десятки млн грн
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В Житомирской области правоохранители обнаружили подпольный склад с похищенными комплектующими к ЗРК.
Во время обыска было обнаружено несколько тонн деталей, стоимость которых составляет десятки миллионов гривен.
По информации следствия, злоумышленники присвоили себе запчасти при ремонте на одном из оборонных объектов.
Затем похищенные детали вывезли в Житомирскую область.
Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили почти 60 комплектующих к ЗРК, в том числе блоки управления. Их направили на экспертизу.
Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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