СБУ разоблачила канал сбыта фальшивых долларов: преступники "бросили" на валютный рынок сотни тысяч поддельных купюр
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила фальшивомонетчика, который занимался сбытом поддельных долларов
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные фальшивые стодолларовые купюры 50% от номинальной стоимости.
По предварительным данным правоохранителей, дельцы "бросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.
Отмечается, что схему организовал житель Киева, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за причастность к аналогичным преступлениям. Фигурант наладил сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в частности в Житомирской области. При этом поддельные деньги не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.
В пресс-службе заметили, что схема сбыта работала минимум с начала года. Поддельные банкноты сбывались через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов. Было задокументировано несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.
Правоохранители задержали организатора схемы и покупателя в Киеве во время реализации очередной партии - двух тысяч долларов.
Также было проведено одиннадцать обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Были изъяты деньги, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают и блокируют пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.
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