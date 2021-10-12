СБУ разоблачила канал сбыта фальшивых долларов: преступники "бросили" на валютный рынок сотни тысяч поддельных купюр

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные фальшивые стодолларовые купюры 50% от номинальной стоимости.



По предварительным данным правоохранителей, дельцы "бросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.



Отмечается, что схему организовал житель Киева, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за причастность к аналогичным преступлениям. Фигурант наладил сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в частности в Житомирской области. При этом поддельные деньги не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.



В пресс-службе заметили, что схема сбыта работала минимум с начала года. Поддельные банкноты сбывались через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов. Было задокументировано несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.



Правоохранители задержали организатора схемы и покупателя в Киеве во время реализации очередной партии - двух тысяч долларов.



Также было проведено одиннадцать обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Были изъяты деньги, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.



Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают и блокируют пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

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