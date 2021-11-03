СБУ разоблачила канал сбыта фальшивых COVID-документов с оборотом более 3 млн грн ежемесячно

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, ведомство заблокировало незаконную деятельность межрегиональной группировки, занимавшейся подделкой ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации от COVID-19. По предварительной информации, дельцы "зарабатывали" более 3 млн грн ежемесячно, а большинство их клиентов составляли заработчане, которые хотели уехать за границу.



По информации СБУ, группа злоумышленников состояла из четырех человек, проживавших в Запорожье и Львовской области. Организатор искал "клиентов" среди желающих трудоустроиться за границей. Пополнением "клиентской базы" занимался также его сообщник, осуществлявший рейсовые международные перевозки людей. Другие участники производили подделку и выполняли роль курьеров.



Отмечается, что стоимость международного сертификата о вакцинации составляла 40 евро, а отрицательного ПЦР-теста - 500 грн. Для "оптовых" заказчиков действовала система скидок. Ежемесячно преступники производили почти 1 тыс. сертификатов о вакцинации и 2 тыс. ПЦР-тестов. Оплату получали на банковские карты или наличными.



Правоохранители в ходе обысков изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию, поддельные документы, необходимые для трудоустройства за границей (приглашение на работу за границей от реальных учреждений и предприятий и справки для государственных органов власти европейских государств), а также полиграфическое оборудование и средства связи.



В пресс-службе отметили, что решается вопрос об объявлении преступникам о подозрении в изготовлении и хранении поддельных документов.



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