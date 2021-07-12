СБУ разоблачила канал контрабанды наркосодержащих веществ в аэропорту "Борисполь"
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила канал контрабанды прекурсоров через международный аэропорт "Борисполь"
Об этом сообщила пресс-слжуба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ заблокировала канал контрабанды прекурсоров через международный аэропорт "Борисполь". Преступники ввозили "товар" для производства наркотиков с одной из арабских стран. Стоимость изъятой партии составляет почти 4 млн грн по ценам черного рынка.
По информации правоохранителей, сделку организовал житель Днепропетровщины вместе с сообщниками, жителями одной из стран Ближнего Востока. Злоумышленники закупали прекурсоровмисни препараты в одной из местных арабских медицинских сетей. Там же в подпольную нарколабораторию дельцы изготавливали чистый препарат, который используется для производства наркотиков.
После этого "курьеры" под видом туристов перевозили в Украину крупные партии запрещенных препаратов, маскируя под сувенирную и кондитерскую продукцию. "Дельцы" продавали прекурсоры на территории Днепропетровской области.
Отмечается, что правоохранители задержали одного из курьеров в аэропорту. При нем была партия прекурсора, скрытого в личных вещах. Правоохранители изъяли 2 кг псевдоэфедрина.
В пресс-службе добавили, что сейчас фигуранту сообщено о подозрении в контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.
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