СБУ разоблачила канал контрабанды фигуранта списка СНБО Дидуха: преступники пытались ввезти брендовую одежду и косметику на 16 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила канал контрабанды в Украину брендовой одежды и косметики на 16 млн грн фигуранта списка Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Владимира Дидуха и его родственников
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических изделий с ЕС. Канал контрабанды организовал фигурант санкционного списка СНБО - Владимир Дидух и его родственники.
Правоохранители установили, что только в одной партии контрабанды злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн.
В пресс-службе отметили, что преступники привлекли к схеме инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре: зарегистрировал дорогой брендовую одежду и косметику как "настенную плитку".
По информации ведомства, инспектору пока сообщено о подозрении за покушение на преступление и несанкционированные действия с информацией. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное