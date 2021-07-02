СБУ разоблачила канал контрабанды фигуранта списка СНБО Дидуха: преступники пытались ввезти брендовую одежду и косметику на 16 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических изделий с ЕС. Канал контрабанды организовал фигурант санкционного списка СНБО - Владимир Дидух и его родственники.



Правоохранители установили, что только в одной партии контрабанды злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн.



В пресс-службе отметили, что преступники привлекли к схеме инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре: зарегистрировал дорогой брендовую одежду и косметику как "настенную плитку".



По информации ведомства, инспектору пока сообщено о подозрении за покушение на преступление и несанкционированные действия с информацией. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

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