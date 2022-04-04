СБУ разоблачила информаторов россиян в Киеве и два центра, которые рассылали военным и представителям власти деструктивные СМС в Киевской области

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы в Telegram.



В частности, сотрудники СБУ обнаружили "штаб-квартиру" вражеской агентуры и задержали резидента. Это был местный житель, завербованный представителями "Л/ДНР".



Российские агенты собирали данные о перемещении техники ВСУ и территориальной обороны в Киевской области.



Также в столице разоблачен завербованный спецслужбами РФ работник одной из больниц, который агитировал помогать российским оккупантам.



По данным СБУ, кураторы "гарантировали" коллаборанту назначения на руководящую должность в оккупационной администрации.



Также в Киевской области сотрудники СБУ прекратили деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местных властей.

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