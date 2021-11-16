СБУ разоблачила группу медиков, присвоивших почти 2 млн грн на закупки ИВЛ
Служба безопасности Украины разоблачила группу медиков, разворовывающих государственные средства на закупки аппаратов искусственной вентиляции легких
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, злоумышленники присвоили почти 2 млн грн из средств, которые выделили на борьбу с пандемией COVID-19.
Кроме медиков, к делу были причастны также частные предприниматели, которые занимались продажей оборудования.
"Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций", - говорится в сообщении.
Главному бухгалтеру медицинского учреждения, в котором произошло хищение, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
Кроме того, следствие решает вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
- Напомним, в Украине разоблачили три сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов.
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