СБУ разоблачила группу лиц, которые лечили российских военных в оккупированном Крыму и легализовали деньги в Киеве
Служба безопасности Украины разоблачила механизм "отмывания" средств, злоумышленники предоставляли курортные услуги в оккупированном Крыму террористам из ОРДЛО и военным РФ и получали миллионные прибыли ежемесячно
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
Оперативники и следователи установили, что схему организовало руководство санатория, расположенного в Саках (Крым). После оккупации его перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали "соглашение" с Минобороны РФ.
В оккупированном Крыму остался только гендиректор санатория. Он является депутатом "Сакского городского совета".
Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему.
В Украине они зарегистрировали юридическое лицо. На ее счета переводили деньги. Легализовали их через операции по купле-продаже ценных бумаг.
В ходе обысков изъято:
- печати, штампы, оттиски;
- документацию, электронная переписка с сообщниками
Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.
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