СБУ разоблачила группу лиц, которые лечили российских военных в оккупированном Крыму и легализовали деньги в Киеве

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

Оперативники и следователи установили, что схему организовало руководство санатория, расположенного в Саках (Крым). После оккупации его перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали "соглашение" с Минобороны РФ.

В оккупированном Крыму остался только гендиректор санатория. Он является депутатом "Сакского городского совета".

Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему.



В Украине они зарегистрировали юридическое лицо. На ее счета переводили деньги. Легализовали их через операции по купле-продаже ценных бумаг.

В ходе обысков изъято:

печати, штампы, оттиски;

документацию, электронная переписка с сообщниками

Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.