СБУ разоблачила группу хакеров РФ, которые хотели подключиться к системам видеонаблюдения города на пограничные Украины
Киберспециалисты СБУ нейтрализовали попытку хакеров РФ подключиться к системам видеонаблюдения города на пограничные с Россией, в частности, захватчики хотели отслеживать возможное передвижение техники ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграмме.
"Через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, близлежащими автомобильными дорогами и т.д. Таким образом они планировали иметь скрытый канал для сбора информации о ситуации в городе", - говорится в тексте Службы безопасности.
В частности, оккупанты стремились выяснить адреса проживания украинских правоохранителей и возможную транспортировку военной техники ВСУ.
"По оперативным данным, к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам РФ хакерская группировка из России, специализирующаяся на изломах электронных систем инфраструктурных объектов", - подчеркнули в СБУ.
Киберспециалисты предотвратили попытку цифровой атаки РФ на электронные системы инфраструктуры города на пограничные, ныне правоохранители устанавливают обстоятельства преступления для привлечения злоумышленников к ответственности.
- Напомним, в 2022 году Служба безопасности защищала информационную и цифровую безопасность Украины в условиях войны: с начала года и до конца декабря было нейтрализовано более 4,5 тыс. кибератак.
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