СБУ разоблачила группировку, которая "вербовала" моряков для перевозки нелегалов
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной преступной группировки в Николаевской области
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Злоумышленники "вербовали" моряков и заставляли работать на судах, которые доставляли нелегалов из Азии в страны ЕС.
По данным, схему организовали украинец и гражданин Турции.
"Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами для моряков.
Им обещали высокооплачиваемую работу. Для подтверждения "надежности" морякам платили $ 3 тыс. аванса
По данным следствия, в группировке было по меньшей мере 6 человек.
Организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему "партнеру" $ 7 тыс. Из них $ 3 тыс. - аванс моряку.
На счету группировки - пять "партий" украинцев за границу. Среди них 5 человек арестованы в странах ЕС.
Оперативники остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу.
Сейчас один из организаторов и его сообщник задержаны. Они извещены о подозрении в торговле людьми.
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