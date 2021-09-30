СБУ разоблачила группировку, которая "вербовала" моряков для перевозки нелегалов

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Злоумышленники "вербовали" моряков и заставляли работать на судах, которые доставляли нелегалов из Азии в страны ЕС.

По данным, схему организовали украинец и гражданин Турции.

"Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами для моряков.



Им обещали высокооплачиваемую работу. Для подтверждения "надежности" морякам платили $ 3 тыс. аванса

По данным следствия, в группировке было по меньшей мере 6 человек.

Организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему "партнеру" $ 7 тыс. Из них $ 3 тыс. - аванс моряку.

На счету группировки - пять "партий" украинцев за границу. Среди них 5 человек арестованы в странах ЕС.

Оперативники остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу.

Сейчас один из организаторов и его сообщник задержаны. Они извещены о подозрении в торговле людьми.

