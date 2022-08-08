СБУ разоблачила еще трех предателей, которых РФ поставила руководителями на временно оккупированной Херсонщине
Во временно оккупированной Херсонской области разоблачили еще трех предателей, которых псевдовласть поставила "руководителями"
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Среди выявленных коллаборационистов так называемые директор Херсонского водоканала, и.о. главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи и начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
"С начала широкомасштабного вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами "директор" Херсонского водоканала. Злоупотребляя полномочиями, коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, предатель заставлял подчиненных участвовать в массовках и публично выступать со словами поддержки России.
Еще одна коллаборационистка заняла должность исполняющей обязанности главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи.
Женщина согласилась трудоустраивать врачей из РФ и оккупированного Крыма: "Она обещала "тщательно" работать над созданием "положительного имиджа" оккупационных властей, в частности, решать проблемы с медицинским обеспечением в регионе".
Двум предателям объявлено о подозрении в государственной измене.
СБУ разоблачила псевдоначальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В обязанности злоумышленника входила деятельность по срыву посевной кампании в Херсонской области. Также предатель терроризировал фермерские хозяйства района.
"В разгар посевной он изымал у них семенной материал и минеральные удобрения. Обосновывал свои действия якобы несоблюдением со стороны фермеров условий хранения удобрений и зерна", - добавили в СБУ.
- В Херсонской области в сотрудничестве с оккупантами подозревают депутата облсовета.
- 1 августа стало известно, что российские оккупанты захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в том числе корпуса, общежития и материально-техническую базу.
- Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне захватчики захватили общежития государственного университета. Студентов выгнали, планируют заселять россиян.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.46
Покупка 38.46Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное