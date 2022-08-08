Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Среди выявленных коллаборационистов так называемые директор Херсонского водоканала, и.о. главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи и начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями.



"С начала широкомасштабного вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами "директор" Херсонского водоканала. Злоупотребляя полномочиями, коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра", - говорится в сообщении.



Кроме того, предатель заставлял подчиненных участвовать в массовках и публично выступать со словами поддержки России.



Еще одна коллаборационистка заняла должность исполняющей обязанности главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи.



Женщина согласилась трудоустраивать врачей из РФ и оккупированного Крыма: "Она обещала "тщательно" работать над созданием "положительного имиджа" оккупационных властей, в частности, решать проблемы с медицинским обеспечением в регионе".



Двум предателям объявлено о подозрении в государственной измене.

СБУ разоблачила псевдоначальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В обязанности злоумышленника входила деятельность по срыву посевной кампании в Херсонской области. Также предатель терроризировал фермерские хозяйства района.

"В разгар посевной он изымал у них семенной материал и минеральные удобрения. Обосновывал свои действия якобы несоблюдением со стороны фермеров условий хранения удобрений и зерна", - добавили в СБУ.

В Херсонской области в сотрудничестве с оккупантами подозревают депутата облсовета.

1 августа стало известно, что российские оккупанты захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в том числе корпуса, общежития и материально-техническую базу.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне захватчики захватили общежития государственного университета. Студентов выгнали, планируют заселять россиян.

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