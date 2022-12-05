Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Именно из-за этого российского "финучреждения" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора.

Таким образом, рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет России. Большая часть из полученных средств должна была идти на финансирование войны России против Украины.

По информации СБУ, для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

"Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший работник местного банка. В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения. Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка" , – говорится в сообщении.

Приспешник России заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.

После освобождения Херсона экскерующий банк РФ пытался "залечь на дно" в одной из городских больниц. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права на залог.