СБУ разоблачила экс-руководителей фискальной службы Сумщины во взяточничестве: бюджет недополучил 1,3 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила прежнее руководство Государственной фискально службы в Сумской области на искусственном создании препятствий для предпринимателей. Кроме того, они за взятки "не замечали" реальных правонарушений.



По данным следствия, к схеме причастен бывший заместитель начальника ГФС в Сумской области и главный государственный ревизор-инспектор. Их разоблачили еще в 2018 году, однако из-за долговременной экспертизы доказательств заключение получили только сейчас.



Отмечается, что в 2018 году сотрудники фискальных служб провели плановую проверку предпринимателя, в результате которой установили ряд "нарушений". По заключению чиновников, от его деятельности бюджет недополучил 1,3 млн грн. Должностные лица, злоупотребляя служебным положением, переделали акт проверки. Они уменьшили сумму выявленных нарушений до менее 170 тыс. грн.



Правоохранители провели ряд обысков для пресечения преступных действий. В результате было установлено, что во время налоговой проверки не отражены нарушения на сумму свыше 300 тыс. грн. Другие нарушения, приведенные в предыдущем акте, искусственно созданы налоговиками для вымогательства и получения взятки от физического лица-предпринимателя.



В пресс-службе сообщили, что сейчас чиновникам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Другой ревизору-инспектору, которая была привлечена к проверке, но не входила в группу и не была осведомлена о ее преступном плане, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

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