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СБУ разоблачила две схемы уклонения от мобилизации на Херсонщине и Прикарпатье

19 сентября, 2023 вторник
14:30
Криминал

Служба безопасности задержала двух организаторов схем уклонения от мобилизации. Ими оказались заместитель Херсонского военкома и председатель ВЛК на Прикарпатье

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности ликвидировала две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Задержаны заместитель Херсонского военкома и председатель ВЛК на Прикарпатье, которые "зарабатывали" на ухилянтах

В Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги помогал военнообязанным избежать мобилизации на основании фиктивных документов.

Стоимость такой "услуги" составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности.

За эти суммы чиновник снимал с военного учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки по личным делам своих клиентов.

Полученный подлог уклоняли использовали для незаконного выезда за пределы Украины.

В процессе следствия установлено, что для реализации схемы задержанный привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" во время получения ими еще одной взятки.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Ивано-Франковской области Служба безопасности задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал ухилянтам фиктивные справки об отсрочке призыва по состоянию здоровья.

Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составила 2 тыс. долларов с одного человека.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В среду, 13 сентября, Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции все руководство районной военно-врачебной комиссии Одесской области. Подозрения вручили также уклоняющимся, воспользовавшимся "схемой".

СБУ
мобилизация
Херсонщина
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